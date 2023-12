Obwohl es für Fluggesellschaften insgesamt wieder gut läuft, sieht es in den einzelnen Weltregionen höchst unterschiedlich aus. So dürften die Airlines in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten 2023 schwarze Zahlen schreiben. Den Gesellschaften im Asien-Pazifik-Raum sagt die IATA für 2024 die Rückkehr in die Gewinnzone voraus. In Afrika und Lateinamerika dürften die Fluggesellschaften der Prognose zufolge hingegen auch im kommenden Jahr noch rote Zahlen schreiben.