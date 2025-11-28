Der Konzern hatte kürzlich erklärt, im Vergleich zu knapp 100 Millionen Betriebsverlust 2024 fliege Lufthansa Airlines, zu der auch der Ferienflieger Discover und zwei Regionalfluglinien gehören, 2025 wahrscheinlich eine halbe Milliarde Euro mehr ein. Das kommende Jahr stehe dann «im Fokus der Profitabilität und der Produktivität», sagte Ritter. Viele Betriebsvereinbarungen am Boden wie in Cockpit und Kabine seien neu verhandelt worden und ermöglichten ab 2026 einen produktiveren Personaleinsatz. «Unser Ziel ist es, ein atmendes System bei Lufthansa Airlines herzustellen, so dass wir im Sommer deutlich mehr fliegen können und im Winter dafür die Kosten senken.» Geprüft werde, ob die Zahl der Reserveflugzeuge für Puffer gegen Ausfälle reduziert und damit mehr Maschinen eingesetzt werden könnten. «Über das nächste Jahr hinaus werden wir bei Lufthansa Airlines weiter wachsen. Dadurch werden wir auch die Effizienz und Skaleneffekte verbessern», betonte Ritter.