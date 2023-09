Das Grundgerüst der im vergangenen Jahr gegründeten Airline stehe mit der Betriebsgenehmigung seit Juni, erklärte Geschäftsführer Marco Zenger in einer internen Information an die Mitarbeitenden, die Reuters am Dienstag vorlag. «Wir sind weiterhin 'on track' und unterwegs in Richtung des operativen Starts von City Airlines.» Für Ende dieses Jahres sei die Rekrutierung von Personal geplant. Mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit, UFO und Verdi werden demnach Gespräche über Tarifverträge schon geführt oder angestrebt.