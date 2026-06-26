Der «Spiegel» hatte am Freitag in einer - später zurückgezogenen - Vorabmeldung berichtet, Konzernchef Carsten Spohr habe die Belegschaft ‌bei einer internen Veranstaltung auf eine deutliche Verschärfung der Krise eingestimmt. Binnen 72 Stunden sei aus ​dem Preisproblem beim Kerosin ein Verfügbarkeitsproblem geworden, ​an immer mehr Flughäfen ​drohe der Treibstoff knapp zu werden. Der Vorstand habe ‌deshalb zwei Krisenpakete vorbereiten lassen, die vorsähen, im Ernstfall bis zu 40 Flugzeuge am Boden zu ​lassen, ​so der «Spiegel». Später erklärte ⁠das Nachrichtenmagazin, der Bericht ​beruhe auf einer veralteten ⁠Informationen und werde zurückgezogen.