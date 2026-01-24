Das Verhältnis zwischen Boeing und der FAA ist seit der Sicherheitskrise um die 737 Max belastet, was die Aufsichtsbehörden zu einem vorsichtigeren Vorgehen bei Zertifizierungen veranlasst hat. Verzögerungen haben sich auch auf andere Programme erstreckt, darunter die Boeing 777X, die das beliebte, aber alternde Modell 777 ersetzen soll. Lufthansa ist Erstkunde für dieses Flugzeug, dessen Auslieferung sich nun bis 2027 verzögert.