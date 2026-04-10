Die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben einen ersten Tarifabschluss für das fliegende Personal der Konzern-Tochter City Airlines ‌erzielt. Man ⁠habe sich auf eine Ersttarifierung bei den Flugbegleitern und Piloten mit ⁠einer dreijährigen Laufzeit bis Ende März 2029 geeinigt, teilten beide Seiten am Freitag ‌mit. Dies schaffe eine stabile Basis für weiteres ‌Wachstum und berücksichtige zugleich die wirtschaftlichen ​Herausforderungen des sehr wettbewerbsintensiven europäischen Kurzstreckenmarktes, erklärte die Lufthansa. «Die Beschäftigten erhalten innerhalb der nächsten Jahre deutlich mehr Gehalt und auch die Arbeitsbedingungen werden trotz des enormen Wachstumspfades Schritt für Schritt verbessert», sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky.