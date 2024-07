Die EU-Wettbewerbsaufsicht gab am Mittwoch nach langen Verhandlungen grünes Licht für den Einstieg der Lufthansa bei der Alitalia-Nachfolgerin mit zunächst 41 Prozent. Der Airline gehe es derzeit zwar gut, doch ihr dauerhaftes Bestehen als eigenständige Fluglinie sei «höchst ungewiss», erklärte die EU. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager betonte, es galt zu verhindern, dass in Zeiten steigender Ticketpreise die Passagiere am Ende mehr bezahlten oder weniger Angebot hätten. Von der Lufthansa und der Regierung in Rom angebotene Auflagen stellten den Wettbewerb auf allen relevanten Strecken sicher.