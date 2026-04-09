Weder in den Verhandlungen über verbesserte Arbeitsbedingungen für die rund 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei Lufthansa noch in Sachen Sozialplan für die rund 800 Beschäftigten der ​vor der Schliessung stehenden Cityline habe sich die Arbeitgeberseite bewegt, ​hiess es von der Gewerkschaft. «Diese Situation wäre vermeidbar ​gewesen – die Verantwortung liegt bei der Lufthansa, die es bislang nicht einmal geschafft hat, ein ‌verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen», erklärte UFO-Chef Joachim Vázquez Bürger mit Blick auf das Ringen um einen neuen Manteltarifvertrag für die Lufthansa. Gefordert werden etwa bessere Planbarkeit der Einsätze und ​längere ​Kündigungsfristen. «Wenn sich die Arbeitgeberseite nicht bewegt, müssen ⁠wir sie dazu bewegen», ergänzte er.