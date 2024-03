Der Prozess bei der angestrebten Übernahme der italienischen Airline ITA gehe zwar langsamer als erwartet, aber in die richtige Richtung, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag bei der Vorlage des Geschäftsberichts. «Wir wollen so schnell wie möglich zu einem Ergebnis kommen.»