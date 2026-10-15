Es sei nicht mit einem Engpass zu rechnen, erklärte eine Sprecherin der grössten deutschen Airline Lufthansa. Dennoch hat das Unternehmen die Crews angewiesen, bei Flügen nach Frankfurt zusätzlichen Kraftstoff aufzunehmen, um die Vorräte dort zu entlasten. «Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmassnahme», erklärte die Sprecherin. Die Vorkehrungen zeigten bereits Wirkung und man gehe davon aus, sie in absehbarer Zeit wieder einstellen zu können. Es gehe darum, einen verlässlichen Flugbetrieb sicherzustellen.