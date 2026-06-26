Binnen 72 Stunden sei aus dem Preisproblem ‌beim Kerosin ein Verfügbarkeitsproblem geworden, an immer mehr Flughäfen drohe der Treibstoff knapp ​zu werden. Der Vorstand habe ​zwei Krisenpakete vorbereiten ​lassen, die vorsähen, im Ernstfall bis zu ‌40 Flugzeuge am Boden zu lassen, so der Bericht.