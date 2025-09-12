Swiss-Chef Jens Fehlinger widersprach der Darstellung, wonach Zürich gegenüber Frankfurt Kompetenzen einbüsse. «Es geht nicht darum, meine Aufgabe überflüssig zu machen», sagte er in einem Interview mit der NZZ vom vergangenen Samstag. Einige Entscheidungswege innerhalb der Lufthansa-Gruppe seien zu wenig klar definiert und Synergien nicht ausgeschöpft. «Es ist auch im Interesse der Swiss, dass wir reorganisieren.»