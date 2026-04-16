Laut einer Lufthansa-Mitteilung vom Donnerstag trifft die Ausmusterung vor allem die Fluggesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline. Als ersten Schritt plant die Gruppe, bereits ab diesem Samstag die 27 älteren Jets der Cityline vom Typ Canadair CRJ am Boden stehen zu lassen. Die Tochter soll komplett geschlossen werden.