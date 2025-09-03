Die Deutsche Lufthansa hat mit der Ausgabe von Wandelanleihen 600 Millionen Euro erlöst. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sind unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen Euro erfolgreich bei Investoren platziert worden. Die Anleihen hätten eine Stückelung von je 100.000 Euro und einen festverzinslichen jährlichen Kupon von 0,00 Prozent. Die Transaktion sei mehrfach überzeichnet gewesen. Der Erlös aus der Platzierung solle zur Finanzierung des Rückkaufs ausstehender Wandelanleihen und für allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden.