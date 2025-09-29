Bei der Marge gemessen am um Sonderkosten bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird zwischen 2028 und 2030 ein Wert zwischen 8 bis 10 Prozent erwartet, wie aus einer am Montag veröffentlichten Präsentation zum Kapitalmarkt in München hervorgeht. 2024 hatte der Wert bei rund vier Prozent gelegen.
Ebenso will Lufthansa will bis zum Jahr 2030 in der Verwaltung 4'000 Stellen einsparen. Die Prozesse sollen digitalisiert, automatisiert und gebündelt werden. Der Konzern konkretisierte damit unbestätigte Berichte aus der Vorwoche.
(AWP)