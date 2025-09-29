Bei der Marge gemessen am um Sonderkosten bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird zwischen 2028 und 2030 ein Wert zwischen 8 bis 10 Prozent erwartet, wie aus einer am Montag veröffentlichten Präsentation zum Kapitalmarkt in München hervorgeht. 2024 hatte der Wert bei rund vier Prozent gelegen.