Laut Niggemann soll es sich bei den Stellenstreichungen nicht um einen pauschalen Abbau «mit dem Rasenmäher» handeln. «Es ist eine Konsequenz unserer Transformation». Die Massnahmen könnten «nicht synchron in allen Bereichen umgesetzt werden». Vieles hänge davon ab, wie schnell die einzelnen Projekte etwa in der IT voranschreiten. «In einigen Bereichen sind wir recht weit und bereits auf die Arbeitnehmervertretung zugegangen», sagte er der Zeitung. «In anderen wie zum Beispiel unserer komplexen IT brauchen wir noch etwas mehr Zeit.»