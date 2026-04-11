Ohne Arbeitskampf ‌gelang unterdessen ein Tarifabschluss mit der Gewerkschaft Verdi für die Lufthansa-Beschäftigten am Boden. Sie bekommen im Schnitt gut 220 Euro mehr Gehalt. Verdi und die neue Tochtergesellschaft City Airlines vereinbarten zudem ‌den ersten Tarifvertrag für die Airline, die vor allem Zubringerflüge zu Langstreckenverbindungen übernimmt. Die Fachgewerkschaften ​für das fliegende Personal UFO und VC kommen damit wie schon bei der Lufthansa-Tochter Discover nicht mehr als Tarifpartner zum Zug, was die Fronten zusätzlich verhärtet. Sie werfen dem Arbeitgeber vor, mit mehreren konkurrierenden Flugbetrieben einen Unterbietungswettbewerb zwischen Beschäftigtengruppen anzuheizen.