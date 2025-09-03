Die Tarifkommission (GTK) hat den Vorstand der Gewerkschaft gebeten, eine Urabstimmung einzuleiten. Wann es dazu und zu einem eventuellen Arbeitskampf kommt, blieb zunächst unklar. «Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen – aber er war notwendig», erklärte GTK-Sprecher Arne Karstens. «Wir akzeptieren das kapitalmarktorientierte System, aber wenn die Rendite nicht reicht, muss die Arbeitgeberseite höhere Beiträge leisten.»