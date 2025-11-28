Neue Flugzeuge sollen höhere Profite einfliegen

Bei der Lufthansa-Kernmarke als grösster Airline im Konzern kommt das Sanierungsprogramm «Turnaround» nach Ritters Angaben planmässig voran. Man erreiche im laufenden Jahr sämtliche Ziele und sei «auf dem Weg in die schwarzen Zahlen». Unter anderem sei die Kranichmarke so pünktlich wie seit zehn Jahren nicht mehr. Mit den endlich eintreffenden neuen Flugzeugen könne nun auch der Fokus auf eine höhere Profitabilität gelegt werden.