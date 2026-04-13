Weil der Streik voraussichtlich noch bis Donnerstag andauern wird, dürfte es in den kommenden Tagen zu weiteren Annullierungen kommen. Nach dem neuesten Stand am späteren Montagnachmittag hatten am Flughafen Genf drei Verbindungen nach und ab München, Frankfurt und Düsseldorf annulliert werden müssen. Die insgesamt sechs Flüge hätten am Montagvormittag stattfinden sollen, wie der Flughafen Genf auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb.