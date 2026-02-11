Die Lufthansa forderte die Gewerkschaften auf, die ‌Gespräche wieder aufzunehmen. «Wir sind jederzeit dazu bereit», erklärte das Unternehmen: «Die extrem kurzfristige Ankündigung der Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit, am Donnerstag streiken zu wollen, ‌trifft unsere Fluggäste extrem hart und unverhältnismässig.» Tragfähige Lösungen ​könnten nur im Dialog gefunden werden, Streiks müssten stets das letzte Mittel bleiben. Das Unternehmen will Kunden, deren Flüge betroffen sind, benachrichtigen.