Keine diplomatische Lösung absehbar

Angesichts der auch diplomatisch verhärteten Fronten war ein Ende der Kämpfe zunächst nicht absehbar. Allerdings hatte der Iran offengelassen, ob er eine Delegation in den Oman zu der am Sonntag geplanten Fortsetzung der Atomgespräche mit den USA schicken wird. Ein Sprecher des Aussenministeriums erklärte, eigentlich seien die Gespräche nun «bedeutungslos». US-Präsident Donald Trump hatte wegen der israelischen Angriffe bereits am Freitag ein Zustandekommen der Gespräche bezweifelt. Trump strebt ein neues Abkommen mit dem Iran an, das verhindern soll, dass die Islamische Republik in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Ein Hauptstreitpunkt ist dabei die Uran-Anreicherung, auf die der Iran nicht verzichten will. Die Führung in Teheran bestreitet Vorwürfe, an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten.