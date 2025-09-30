Sie übernimmt die Leitung des Departements Firmenkunden & Private Banking und tritt die Nachfolge von Beat Hodel an, der in Pension geht. Laut Mitteilung vom Dienstag bringt die Ökonomin über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit, darunter eine ausgewiesene Expertise im Schweizer Wealth Management.