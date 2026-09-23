Zu seinem Nachfolger ernennt der Verwaltungsrat Stefan Studer, der sein Amt am 1. Januar 2027 antritt. Studer ist seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung und leitet das Privat- und Gewerbekundengeschäft, wie LUKB am Mittwoch mitteilte. Der Verwaltungsrat leitete den Prozess für seine Nachfolge in dieser Funktion bereits ein.