Wo in Ihrem Marktgebiet findet eine Familie am einfachsten ein bezahlbares Einfamilienhaus?

Die Familie braucht in erster Linie Glück. Das Angebot an Einfamilienhäusern im Marktgebiet der Luzerner Kantonalbank ist seit Jahren äusserst knapp. Somit sind auch die Preise hoch. In ländlicheren Gebieten sind die Chancen am grössten, ein passendes Objekt zu finden.