Ex-Staatschef Lula kommt in der jünsten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Datafolha vom Freitag auf 49 Prozent und Bolsonaro auf 44 Prozent. Lula hatte die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien für sich entschieden. Er kam auf 48,4 Prozent. Bolsonaro erhielt demnach 43,2 Prozent. Da keiner der Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen holen konnte, müssen Lula und Bolsonaro am 30. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander antreten.