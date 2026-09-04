Mit der Senkung der Umsatz- und Gewinnprognosen hat Lululemon die ⁠Anleger verschreckt. Die Aktien des Unternehmens brachen im nachbörslichen Handel ‌um rund 15 Prozent ein. Für ‌das Geschäftsjahr 2026 rechnet ​Lululemon nun mit einem Umsatzrückgang von fünf bis sieben Prozent, nachdem bestenfalls mit stagnierenden Erlösen oder einem Minus von bis zu einem Prozent kalkuliert worden ‌war. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 9,48 und 9,73 Dollar liegen, teilte das Unternehmen mit. Lululemon hatte ​10,95 bis 11,15 Dollar in Aussicht ​gestellt.