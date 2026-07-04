Santo Domingo, Dominikanische Republik

Santo Domingo ist die älteste kontinuierlich bewohnte, von Europäern gegründete Stadt Amerikas. Die Hauptstadt der Dominikanischen Republik wurde 1496 von Bartolomeo Kolumbus, dem Bruder von Christoph Kolumbus, gegründet. Ihr historisches Zentrum gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und beherbergt auf nur fünf Quadratkilometern die frühesten historischen Sehenswürdigkeiten Amerikas. Die Stadt selbst eignet sich aufgrund ihres Hafens und ihrer felsigen Küste nicht zum Schwimmen. Der nächstgelegene echte Karibikstrand mit feinem weissem Sand ist Playa Boca Chica, etwa 30 Kilometer östlich der Stadt in der Nähe des Flughafens. Er wird von einem grossen Korallenriff geschützt, das das Wasser ruhig, flach und warm wie in einem Schwimmbecken hält. Direktflüge aus Europa kommen in der Regel aus Madrid, Paris oder Frankfurt an. Viele Touristen fliegen nach Punta Cana und fahren dann mit modernen, klimatisierten Bussen nach Santo Domingo – eine Fahrt von knapp drei Stunden.