Wenig überraschend stehen die Luxusimmobilien in den Tourismusdestinationen, die auch sonst viel für Superreiche zu bieten haben: St. Moritz GR, Gstaad BE, Zermatt VS oder auch Crans-Montana VS. Hier können die Millionäre in allerhand Luxusläden shoppen und in gehobenen Restaurants dinieren.