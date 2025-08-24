Denn die Situation sei weiterhin extrem angespannt. Noch immer liege der Durchschnitts-Mietpreis für eine 100-Quadratmeter-Wohnung auf den gängigen Plattformen bei 45'000 Franken pro Jahr oder 3750 Franken pro Monat. Dazu sei die Leerwohnungsquote gerade in Kanton (0,4 Prozent) und Stadt (0,06 Prozent) Zürich immer noch extrem tief. Deshalb spiele der Markt nicht richtig.