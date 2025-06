Die Universitätsprofessorin Riley Chang schaut sich bei Super Zhuanzhuan um - nicht, weil sie etwas Neues kaufen will. Vielmehr prüft sie, was sie aus ihrem Besitz und zu welchem Preis losschlagen könnte. Sie ist unzufrieden. «Ich war in mehreren grossen Secondhand-Luxusgeschäften in Peking und Shanghai, und sie alle versuchen, den Preis so niedrig wie möglich zu halten.»