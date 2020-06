Händler erwähnen als Gründe dafür zum einen den Eurex-Verfall und zum anderen eine positive Studie über den Luxusgütersektor sowie die schwache Kursentwicklung im laufenden Jahr. Die Aktien von Richemont gewinnen um 14.20 Uhr 3,5 Prozent auf 62,00 Franken. Derweil legt der Gesamtmarkt gemessen am SMI 0,9 Prozent zu. Im Sog von Richemont ziehen die Anteile von Mitbewerber Swatch 2,2 Prozent an.

Richemont sei nicht alleine im Aufwind. "Europaweit stehen die Luxusgüterwerte auf den Kaufzetteln", sagt ein Händler. So gewinnen auch LVMH und Kering in Paris, Burberry in London und Pandora in Kopenhagen.

Ein Händler erwähnt eine positive Studie über die Branche, ohne aber weitere Einzelheiten zu nennen.

Andere Börsianer sehen ein grosses Aufholpotenzial bei diesen Werten. Während einzig Pandora im laufenden Jahr kräftig zugelegt haben, verbuchen Richemont und Swatch, aber auch LVMH und Burberry noch deutliche Kursverluste seit Ende 2019. "Damit zählt der Sektor zu den wenigen Branchen, die den Anstieg der Börse noch nicht mitgemacht und daher noch etwas gutzumachen haben", sagt ein Börsianer.

Der Kursanstieg dürfte zusätzlich noch Rückenwind vom Eurex-Verfall erhalten, heisst es ausserdem. An Verfallstagen kann es gerne zu heftigen Kursausschlägen kommen, wenn die Marktteilnehmer versuchen, die Kurse in die von ihnen gewünschte Richtung zu treiben.

(AWP)