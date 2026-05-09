Berkshire Hathaway befindet sich derzeit in einem bedeutenden Führungswechsel, nachdem Buffett im vergangenen Jahr angekündigt hatte, sich als Vorstandschef zurückziehen zu wollen. Greg Abel, der inzwischen die Führung des Konzerns aus Omaha übernommen hat, ordnet das Top-Management neu. Unter anderem wurde erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Position als Chefjustiziar geschaffen. Ausserdem trennt sich Berkshire sowohl von Hamburg als auch vom langjährigen Aktienmanager Todd Combs, der zu JPMorgan Chase wechselt.