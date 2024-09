Die geldpolitischen Massnahmen in China dürfte die Branche zumindest kurzfristig stützen, heisst es in einem Kommentar der RBC. So bestünden nun Hoffnungen, dass der Tiefpunkt des Luxus-Zyklus in den nächsten 3 bis 6 Monaten erreicht wird. Dies könnte den in letzter Zeit arg gebeutelten Aktien im Sektor nun wieder etwas Auftrieb verleihen.