Das heisst?

Früher war es doch der Klassiker: Einerseits ein Haus oder eine Wohnung in der Stadt, mit einem möglichst kurzen Weg zur Arbeit, und wenn das Geld dann noch reichte, erwarb man eine kleine Ferienimmobilie, beispielsweise in Graubünden, im Wallis oder im Tessin. Diese strikte Trennung zwischen Arbeitsplatzwohnort und Ferienimmobilie hat sich durch das Homeoffice fundamental geändert. Jetzt werden vermehrt Liegenschaften nachgefragt und auch ausgebaut, in denen sich Freizeit oder Ferien sowie Arbeit gut kombinieren lassen. Die Bedeutung der Nähe zur City beziehungsweise zum Arbeitsort hat seit der Corona-Pandemie deutlich nachgelassen.