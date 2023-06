So sind in Singapur Autos und wichtige Krankenversicherungen 133 Prozent beziehungsweise 109 Prozent teurer als im weltweiten Durchschnitt. Hongkong belegte den dritten Platz. Damit bestätige Asien seine Dominanz als Zentrum für Wohlstand und Lifestyle sowie als wesentlicher Motor der Weltwirtschaft, heißt es in dem Bericht.