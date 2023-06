Die "Patek Philippe Nautilus Travel Time" ist in einem Jahr um 28 Prozent günstiger geworden, während die "Rolex Daytona 116506" aus Platin mit hellblauem Zifferblatt und braunen Hilfszifferblättern auf dem Gebrauchtmarkt um etwa 25 Prozent eingebrochen ist. Die Entwicklung des Gesamtindex, der in einem Jahr um 19 Prozent und in den letzten 30 Tagen um etwa 1 Prozent gesunken ist, zeigt, dass die Preise für die gefragtesten gebrauchten Luxusuhren immer noch fallen, wenn auch langsamer als im August und August September letzten Jahres.