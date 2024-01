Nimmt man die Umsatzzahlen von 2022 gemäss den Schätzungen von Morgan Stanley und Luxeconsult zum Massstab, dann verkaufte Rolex Uhren im Wert von 25,5 Millionen Franken pro Tag, Sonntage inklusive. Angenommen, Rolex hat die Wachstumsdynamik der letzten Jahre auch 2023 durchgehalten und wird sie auch im laufenden Jahr fortsetzen, was durchaus realistisch ist, dann dürfte der Tagesumsatz aktuell bei gut 33 Millionen Franken liegen.

Rolex spielt in der Uhrenindustrie in einer Klasse für sich. Und kann sich daher Dinge erlauben, die sich nur ganz wenige Marken in der Luxusindustrie leisten können. Zum Beispiel regelmässige Preissteigerungen, ungeachtet aller Krisen, unabhängig von Konsumstimmungen.