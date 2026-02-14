In Cologny GE am linken Genferseeufer steht aktuell ein spezielles Anwesen zum Verkauf. 2008 erbaut und im vergangenen Jahr frisch renoviert gibt es eine Luxus-Villa mit herrlichem Blick auf den See und das Juragebirge zu haben. Dafür braucht es aber einen grösseren Kontostand – die Villa ist für 15 Millionen Franken auf verschiedenen Immobilienplattformen ausgeschrieben. Kein Wunder: Die Nachbargemeinde von Genf ist – gemessen am Einkommen der Einwohner – der reichste Ort der Schweiz.