Gewinnziel erhöht

Alle zentralen Ertragspfeiler befänden sich zur Jahresmitte in einer über Erwarten guten Verfassung, stellt die LUKB fest. Daher würden die Erwartungen an den Konzerngewinn 2026 auf neu 305 bis 320 Millionen Franken erhöht. Bis dato wurden 295 Millionen in Aussicht gestellt.