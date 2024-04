An dem an der Bilanzmedienkonferenz 2023 gegebenen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 hält die Kantonalbank grundsätzlich fest. Unter Ausklammerung des Veräusserungserfolgs aus der Fundamenta-Transaktion strebe sie für das gesamte Geschäftsjahr 2024 weiterhin einen Konzerngewinn in der Höhe des Vorjahres (265,4 Millionen Franken) an.