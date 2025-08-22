Stattdessen will er auf bewährte Arbeitsmarktmassnahmen setzen, wie er am Freitag in einer Antwort auf einen SP-Vorstoss erklärte. Der Bund plant Überbrückungshilfen für die klamme Stahlindustrie. Aber nur, falls sich auch die Standortkantone am Hilfspaket finanziell beteiligen. Die Steeltec AG in Emmenbrücke hat dafür ein Gesuch eingereicht und könnte so rund 17 Millionen Franken erhalten. Der Kanton müsste dafür zusätzlich rund 8,5 Millionen Franken beisteuern.