Der Umsatz sank im ersten Quartal um drei Prozent auf 20,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mit Marken wie Louis Vuitton, Tiffany & Co. und Bulgari am Montag mitteilte. Das Ergebnis von LVMH liegt unter den Analystenerwartungen von plus zwei Prozent, wie aus Konsensschätzungen von VisibleAlpha hervorgeht. Im vierten Quartal war der Konzern noch leicht um ein Prozent gewachsen.