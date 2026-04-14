Auch für den Luxusgüterkonzern seien es unruhige Zeiten, kommentierte Chiara Battistini von der US-Bank JPMorgan die auch leicht unter ihren Prognosen liegenden Umsatzzahlen. Geringere Fortschritte im Bereich Mode & Lederwaren dürften die Branche insgesamt nun an diesem Dienstag etwas belasten. Jefferies-Experte James Grzinic verwies derweil auf kleinere operative Fortschritte bei LVMH, die durch die Belastungen des Nahost-Konflikts überschattet würden. Bernstein-Analyst Luca Solca schrieb, der Konzern habe sich im ersten Quartal immerhin besser geschlagen als zum Jahresende, der Rückgang im Segment Mode und Lederwaren dürfte die Investoren aber wohl zurückhalten.