Das Zutrauen des Vaters hat er nicht umsonst bekommen, sondern gleich doppelt bewiesen, dass er entweder ein sehr heller Kopf ist oder sehr, sehr fleissig: Der Youngster hat einen Master in Maschinenbau am Imperial College in London und einen in Finanzmathematik am MIT absolviert. Über Uhren hat er da nichts gelernt. Es war sein Bruder Frédéric, der ihn fürs Métier entflammt hat.