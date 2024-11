Die Umbesetzungen, einschliesslich des überraschenden Abgangs von Gaemperle und der gezielten Veränderungen im Finanzbereich sowie in der Wein- und Spirituosensparte, werden weitere Spekulationen über eine mögliche Nachfolge in der Führungsetage des Louis Vuitton-Eigentümers anheizen. Bernard Arnault, 75, bleibt vorerst fest an der Spitze des Unternehmens, aber seine fünf Kinder haben alle Schlüsselpositionen in der Gruppe.