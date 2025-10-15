Die Mode- und Lederwarensparte, zu der die Marken Louis Vuitton und Dior gehören, musste im dritten Quartal hingegen Umsatzeinbussen von zwei Prozent hinnehmen. Der Rückgang in der wichtigsten Konzernsparte fiel jedoch geringer aus als im Vorquartal, als die Erlöse um neun Prozent nachgegeben hatten. Die Luxusbranche kämpft seit dem Ende des Booms nach der Corona-Pandemie mit einer längeren Flaute.