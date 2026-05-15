Gründer Marc Jacobs, der das Label 1984 ins Leben rief, wird nach Abschluss der Transaktion als Kreativchef an Bord bleiben. LVMH hatte 1997 die Mehrheit an der Marke erworben und Jacobs im selben Jahr zum Kreativdirektor von ‌Louis Vuitton ernannt. Aus einer Pflichtmitteilung geht hervor, dass G-III und WHP jeweils bis zu 425 Millionen Dollar zur Finanzierung der Übernahme beisteuern werden. Zu G-III gehören Marken wie ​Karl Lagerfeld und DKNY. Die Markenrechte an Marc Jacobs sollen ​zu gleichen Teilen bei den Käufern liegen.