Der Fahrdienstanbieter Lyft hat die Anleger mit einem schwachen Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht und seine Aktie ‌damit ⁠auf Talfahrt geschickt. Als Grund nannte der Uber-Konkurrent am Dienstag schwere Winterstürme ⁠in den USA, die auf die Nachfrage drückten. Der bereinigte Kerngewinn werde im ersten ‌Quartal zwischen 120 und 140 Millionen Dollar liegen. ‌Analysten hatten im Schnitt mit 139,4 ​Millionen gerechnet. Die Lyft-Aktie gab im nachbörslichen Handel um 14 Prozent nach.