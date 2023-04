Kritiker stören sich vor allem an der Machtfülle von Direktoriumspräsident Thomas Jordan und der mangelnden Transparenz. "Mit der gegenwärtigen Zusammensetzung des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank befürchte ich eine starke Machtkonzentration in wenigen Händen und eine zu mächtige Rolle des Präsidenten", erklärt die sozialdemokratische Parlamentsabgeordnete Celine Widmer. Die SNB hält am Freitag ihre Aktionärsversammlung ab.